جونسون يدعو إلى انتخابات عامة في 12 ديسمبر لكسر جمود «بريكست»

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس لإجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر بهدف كسر الجمود في عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، ليقر للمرة الأولى بأنه لن يفي بالمهلة النهائية لمغادرة التكتل والتي تنقضي الأسبوع المقبل.

وقال جونسون في رسالة لزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين إنه سيمنح البرلمان مزيدا من الوقت لإقرار اتفاقه للانسحاب من الاتحاد الأوروبي لكن في المقابل يتعين على المشرعين أن يدعموا إجراء انتخابات في ديسمبر، في ثالث محاولة من جونسون لفرض إجراء انتخابات مبكرة.

وقبل أسبوع من الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يبدو أن التكتل بصدد منح جونسون تأجيلا للانسحاب وهو أمر قال جونسون مرارا إنه لا يريده لكنه أجبر على طلبه من برلمان البلاد المنقسم.

وينظر فريقه إلى الانتخابات على أنها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة بشأن الانسحاب بعد أن صوت البرلمان لصالح اتفاقه، لكن بعدها بدقائق رفض جدوله الزمني المفضل، الذي كان سيفي بالانسحاب في 31 أكتوبر.

لكنه سبق وفشل مرتين في الفوز بأصوات في البرلمان لإجراء انتخابات، إذ يحتاج لدعم ثلثي المشرعين البالغ عددهم 650 عضوا. وقال حزب العمال مرارا إنه لن يدعم الانتخابات إلا عندما يتأكد أنها لن تؤدي لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وكتب جونسون لكوربين قائلا «هذا البرلمان رفض اتخاذ قرارات. لا يمكنه رفض السماح للناخبين باستبداله ببرلمان جديد يمكنه اتخاذ القرارات».

وأضاف «إطالة أمد حالة الشلل هذه إلى 2020 ستكون لها تداعيات خطيرة على الأعمال والوظائف والثقة الأساسية في المؤسسات الديمقراطية التي تضررت بشدة بالفعل بسبب سلوك البرلمان منذ الاستفتاء. لم يعد بوسع البرلمان الاستمرار في احتجاز البلد رهينة».

وسارع زعيم حزب العمال المعارض جيريمى كوربين ،برفض اقتراح رئيس الوزراء إجراء انتخابات برلمانية جديدة في 12 ديسمبر ، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.