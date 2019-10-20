المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن الإمارات ماضية في طريقها يقودها قادة مخلصون ومواطنون منتجون ومثابرون، مضيفاً أن الشجرة المثمرة هي التي ترمى بالحجارة.

وفي تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال قرقاش: «الشجرة المثمرة هي التي ترمى بالحجارة، واستهداف الإمارات منطق العاجز والبديل لهؤلاء هو معالجة قصور الذات وفشل التجارب».

وأضاف قرقاش: «الإمارات ماضية في طريقها يقودها قادة مخلصون ومواطنون منتجون ومثابرون، وسيستمر نهجنا في بناء وتعزيز نموذج واعد في المنطقة ينافس عالمياً».