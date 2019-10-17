بومبيو: أردوغان مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة

المصدر: واشنطن - وكالات

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة».

وأكد بومبيو أنه لايزال يخطط لزيارة تركيا، ويتوقع مقابلة أردوغان، رغم تصريحات هذا الأخير حول عدم رغبته بلقائه وبلقاء نائب الرئيس الأميركي مايك بنس. يذكر أن أردوغان عاد وتراجع، مؤكداً أنه سيلتقي الوفد الأميركي الذي يترأسه بنس اليوم.

وقال بومبيو، أمس، إنه يتطلع للتوصل إلى حل للموقف في سورية خلال زيارته إلى أنقرة. وأضاف: «أميركا تعمل على ضمان عدم حدوث فراغ في سورية».

وأوضح في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس» أن هدف زيارة الوفد الأميركي لأنقرة هو إيجاد حل للوضع في سورية وليس الإضرار بالعلاقات الأميركية التركية، حسب تعبير بومبيو.

واعتبر أنه من المهم أن يجري مسؤولون كبار من إدارة ترامب محادثات مباشرة «وجهاً لوجه» مع أردوغان.

وتابع: «يتعين وقف التوغل في سورية. نريد منهم التراجع. نريد وقفاً لإطلاق النار كي نتمكن من إعادة الأمور إلى نصابها مرة أخرى».

ورداً على سؤال عما إذا كان يُحمّل أردوغان شخصياً مسؤولية الوضع في سورية، قال بومبيو «علينا أن نتذكر أن هذا وضع معقد».