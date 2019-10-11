محمد بن زايد يبحث مع الرئيس العراقي العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة بالمنطقة

المصدر: أبوظبي، بغداد - وام ورويترز

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية العراق الشقيقة برهم صالح.

وبحث سموه والرئيس العراقي خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق وسبل تعزيزها.

كما تطرق الجانبان إلى التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى المستجدات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق السلام والتنمية في المنطقة.

على الصعيد الداخلي في العراق، أُعلن أمس عن تعيين وزيرين جديدين للتعليم والصحة، وذلك بعد يوم من تعهد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بتغيير وزاري، وتطبيق إصلاحات في محاولة لكبح الاضطرابات. وأصبحت سها خليل واحدة من نساء قلائل أصبحن وزيرات في العراق، وصدق البرلمان على تعيينها، ووافق أيضاً على تعيين جعفر علاوي وزيراً للصحة بعدما استقال سلفه قبل موجة الاضطرابات الأخيرة.