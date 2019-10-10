السلطة الفلسطينية تطلب دعماً دولياً لإجراء الانتخابات البرلمانية في القدس

المصدر: رام الله - وكالات

طلبت السلطة الفلسطينية، أمس، دعماً دولياً لإجراء الانتخابات البرلمانية والضغط على إسرائيل لتجنب تعطيلها في شرق القدس المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، إنها عممت على سفارات فلسطين للتحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني في الدول المضيفة، لشرح أبعاد وأهمية الدعوة لإجراء الانتخابات العامة.

وذكرت الوزارة أنها طالبت الجهات الدولية بدعم وإسناد الانتخابات الفلسطينية، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن أية محاولة لتعطيل الانتخابات أو عرقلتها خاصة في شرق القدس.

وأكدت أن إعلان الرئيس محمود عباس، من على منبر الأمم المتحدة (نهاية الشهر الماضي) الدعوة للانتخابات العامة «يُعبر عن التمسك بالحق الطبيعي للشعب الفلسطيني صاحب السيادة والسلطة في انتخاب ممثليه».

وكلف عباس، الاثنين الماضي، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، ببدء التحضير لإجراء انتخابات برلمانية يتبعها بعد أشهر الانتخابات الرئاسية. يأتي ذلك في وقت هاجم مستوطنون، أمس، مركبات الفلسطينيين بالحجارة على طريق رام الله - نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين خلال مداهمات بالضفة الغربية والقدس المحتلة.