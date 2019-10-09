ميركل: التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست «مستحيل»

المصدر: لندن - وكالات

حذّرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، رئيس الوزراء البريطاني بويس جونسون، من أنّ اتفاقاً بشأن بريكست يبدو «مستبعداً جداً ومستحيلاً،» نظراً إلى عدم وجود مقترحات جديدة من لندن بشأن إيرلندا، وفق مصدر في الحكومة البريطانية.

وتحادث جونسون وميركل هاتفياً، بينما تتواصل مفاوضات صعبة في بروكسل لتجنب «لا اتفاق» في 31 أكتوبر الجاري، استناداً إلى مشروع قدّمه بوريس جونسون الأربعاء الماضي، وقال المصدر إنّه بموجب فحوى الاتصال، فإنّ التوصل إلى اتفاق بالنسبة إلى داونينغ ستريت «مستحيل عملياً».

ورفضت الحكومة الألمانية التعليق على فحوى الاتصال في ردها على أسئلة لـ«فرانس برس»، وأشار مصدر أوروبي في بروكسل إلى أنّ «لا شيء تقدّم» خلال المفاوضات، أول من أمس، مضيفاً أنّ «التعديلات» التي طرحتها لندن حالياً «لا تغيّر الشيء الكثير».

ولفت مصدر آخر إلى أنّه وفقاً للصيغة الحالية، فإنّ مشروع لندن «ليس كافياً لإقناع» بروكسل، وبهذا «النسق فإنهم لا يعرفون كيف سيكون بإمكانهم الاستعداد للمجلس الأوروبي في 17 و18 من الشهر الجاري».

إلى ذلك، اتهم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمس، رئيس الوزراء البريطاني، بالتلاعب بمستقبل أوروبا، عبر محاولة تحميل التكتل مسؤولية فشل مفاوضات بريكست، وكتب توسك في تغريدة وجهها لجونسون: «الرهان ليس على الفوز في لعبة سخيفة لتبادل الاتهامات، مستقبل أوروبا والمملكة المتحدة وأمن شعوبنا ومصالحها على المحك، لا تريدون اتفاقاً، لا تريدون تأجيلاً، لا تريدون إلغاء (بريكست)، إلى أين أنتم ذاهبون؟».

وذكرت شبكة «بي بي سي» أن معاوني جونسون يرون أن المباحثات الجارية مع بروكسل «على وشك الفشل»، بعد تحذير المستشارة الألمانية لجونسون، ومن المقرر أن يضع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، اليوم، أعضاء المفوضية الأوروبية في صورة المباحثات مع لندن.