أسهم تركيا تواصل التراجع بعد تهديدات ترامب

المصدر: أنقرة - د.ب.أ

سجل المؤشر الرئيس لبورصة إسطنبول تراجعاً خلال تعاملات، أمس، وذلك على خلفية تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتدمير الاقتصاد التركي.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أن المؤشر تراجع 0.7% خلال التعاملات، بعدما كان أغلق أول أمس على تراجع 0.5%.

وأضافت الوكالة أن سعر صرف الليرة ارتفع بمقدار 0.3%، ليسجل الدولار 8124.5 ليرة، صباح أمس، وذلك بعدما تراجعت الليرة بـ2.5%، أول من أمس.

وقال الخبير المالي التركي بوراك دميرشيوغلو، إن ترك الولايات المتحدة الساحة لتركيا يعني أيضاً ترك تركيا تتحمل التكاليف والمسؤولية وحدها، مضيفاً أن السوق ربما تظل مضطربة حتى يكون هناك بعض الوضوح بعد التوغل التركي المرتقب في شمال سورية.