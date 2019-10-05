تركيا تهدد بعملية في سورية.. و"قسد" تتوعدها بحرب شاملة

المصدر: وكالات

أعلنت تركيا، اليوم السبت، أنها ستشن عملية عسكرية في شمال شرق سورية، بعد أن اتهمت واشنطن بأنها لا تفعل ما يكفي لإبعاد المسلحين الأكراد السوريين عن الحدود التركية، فيما تعهدت قوات سورية الديمقراطية "قسد" بأنها لن نتردد في تحويل أي هجوم غير مبرر من تركيا إلى حرب شاملة في منطقة الحدود.

وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العملية الجوية والبرية شرقي نهر الفرات في سورية يمكن أن تبدأ في أي لحظة، مضيفا خلال افتتاح مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا: "أجرينا ترتيباتنا، أعددنا خططنا للعملية وأعطينا التعليمات الضرورية، تركيا ستنفذ عمليات جوية وبرية قد تبدأ اليوم أو غدا".



في المقابل، قالت قوات سورية الديمقراطية "قسد"، المدعومة من الولايات المتحدة والتي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية السورية، إنها تريد الاستقرار لكنها تعهدت بالرد على أي هجوم، وقال المتحدث باسم قوات سورية الديمقراطية، مصطفى بالي: "لن نتردد في تحويل أي هجوم غير مبرر من تركيا إلى حرب شاملة في منطقة الحدود بأكملها للدفاع عن نفسنا وشعبنا".