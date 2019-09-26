وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسيّة عن وفاة الرئيس الفرنسي السّابق جاك شيراك عن 86 عاماً.

وقال سالا بارو زوج كلود جاك شيراك، إنّ «الرئيس توفي صباح الخميس بين عائلته بسلام».

وبعد تلقي النبأ، وقفت الجمعية الوطنية الفرنسية دقيقة حداداً.

تجدر الإشارة إلى أنّ شيراك كان قد انتخب لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في 1995 وجدّد له في 2002، كما تولّى رئاسة وزارة فرنسا مرّتين، من 27 مايو إلى 26 أغسطس 1976، ومن 20 مارس 1986 إلى 10 مايو 1988.

ويعتبر شيراك أحد أكثر السياسيين شعبية في تاريخ فرنسا الحديث.

وعُرف الرئيس المحافظ حول العالم بمعارضته الشديدة للغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003.

محلياً، كان الإرث الأبرز له اعترافه، للمرة الأولى، بدور الدولة الفرنسية في توقيف اليهود واقتيادهم إلى معسكرات الموت النازية.

واختفى شيراك من الحياة العامة خلال السنوات الأخيرة، وذكرت تقارير أنه كان يعاني أوضاعاً صحية حادة.