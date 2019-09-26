الرئيس العراقي: أمننا مرتبط بأمن الخليج والمنطقة

المصدر: نيويورك - وكالات

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن «أمن الخليج أمر حيوي للعراق، ولا نريد لبلدنا أن يكون طرفاً للصراع الإقليمي والدولي ولا ساحة لتصفية الحسابات».

وقال الرئيس العراقي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس، إن التوافق الدولي والإقليمي مهم لمناهضة الفكر المتطرف والإرهاب.

وأضاف «معركة العراقيين لاتزال مستمرة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإعادة النازحين وإعمار المناطق المدمرة، والاهتمام بالتنمية وإيجاد فرص عمل للشباب أول الحلول لمشكلة الإرهاب».

وتابع صالح «الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة، ونعمل من أجل تحويل بلادنا من ساحة للصراع إلى محور اقتصادي عالمي».

وأوضح الرئيس العراقي أن بغداد تعمل على تجفيف منابع الفساد وإعادة أموالنا المنهوبة وإيقاف غسيل الأموال، خصوصاً أن الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف والممول الأساسي للإرهاب.