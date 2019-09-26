ترامب: أنا أكثر رئيس أميركي «أسيئت معاملته»

المصدر: نيويورك – أ.ف.ب

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، التعبير عن غضبه غداة إطلاق الديمقراطيين عملية عزله، معتبراً أنه أكثر رئيس «أسيئت معاملته» في تاريخ الولايات المتحدة.

وكتب الرئيس الجمهوري صباحاً على «تويتر» من نيويورك، حيث يشارك بالجمعية العامة للأمم المتحدة: «لم يعامل أي رئيس بتاريخ الولايات المتحدة بالسوء الذي عوملت به أنا. الديمقراطيون مليئون بالكُره والخوف».

وتابع ترامب «يجب ألا يتعرض أي رئيس آخر لذلك، إنها حملة مطاردة»، مكرراً العبارة التي استخدمها مراراً لوصف تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وأطلق الديمقراطيون، أول من أمس، المرحلة الأولى من توجيه الاتهام له بشبهة طلبه من الرئيس الأوكراني التحقيق حول منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 الديمقراطي جو بايدن.

ونادراً ما يطلق هذا الإجراء المدوي بحق رئيس أميركي، لكن فرص أن يؤدي إلى عزل ترامب قليلة.