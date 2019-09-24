غوتيريش يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، تشكيل اللجنة الدستورية لسورية، وهي خطوة منتظرة منذ وقت طويل، في إطار عملية سلام متعثرة.

وقال غوتيريش للصحافيين «ستسهل الأمم المتحدة في جنيف عملها»، مضيفاً أن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة. وترى المنظمة الدولية في اللجنة خطوة تالية ضمن جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ ما يربو على ثماني سنوات.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، أجرى أمس، مباحثات «ناجحة» في دمشق مع وزير الخارجية وليد المعلم، بشأن اللجنة الدستورية المزمع الإعلان عنها كجزء من العملية السياسية لإنهاء النزاع المستمر منذ عام 2011.

وإثر لقائه المعلم، قال بيدرسون للصحافيين: «اختتمت (أمس) جولة أخرى من المناقشات الناجحة للغاية مع وزير الخارجية المعلم».

وأضاف «لقد تطرقنا إلى جميع القضايا العالقة المتصلة باللجنة الدستورية»، مشيراً إلى «محادثات إيجابية» أجراها كذلك مع رئيس هيئة التفاوض السورية، التي تمثّل أبرز مكونات المعارضة السورية.

وتابع المبعوث، الذي من المقرر أن يتوجه إلى نيويورك، حيث تنطلق الإثنين أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، «سأقوم بإطلاع مجلس الأمن» على مضمون المحادثات.

وأعلنت وزارة الخارجية السورية من جهتها، في بيان أن الاجتماع كان «إيجابياً وبناء»، وجرى خلاله «بحث القضايا المتبقية المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية، وآليات وإجراءات عملها».\