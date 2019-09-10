إجلاء نتنياهو من تجمع انتخابي بعد إطلاق صواريخ من غزة

المصدر: القدس المحتلة - رويترز

أظهرت لقطات تلفزيونية اندفاع حراس نحو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإبعاده عن منصة كان يقف عليها أثناء تجمع انتخابي في جنوب إسرائيل اليوم الثلاثاء، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار للتحذير من هجوم صاروخي محتمل من غزة.

وأفادت القناة العبرية الـ«13»، بأن صافرات الإنذار دوت في مدينة أشدود وأشكلون، شمال قطاع غزة، وتم على إثرها إجلاء نتنياهو إلى مكان آمن، أثناء التجمع الانتخابي.

وقال الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، في تغريدة له على حسابه الرسمي على «تويتر»، مساء اليوم، أن رئيس مدينة أشكلون شمال قطاع غزة، قرر فتح الملاجئ والمخابئ، بعد إطلاق صافرات الإنذار التي جاءت على خلفية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وأطلقت صافرات الإنذار، مساء اليوم الثلاثاء، في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لشمال قطاع غزة، وذلك بعد رصد منظومة القبة الحديدية إطلاق صاروخ من قطاع غزة اتجاه مدينتي أشكلون وأشدود.