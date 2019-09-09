السلطنة: مناورات جوية بمشاركة أميركية وبريطانية

المصدر: مسقط - د.ب.أ

أعلنت سلطنة عمان أمس، انطلاق تمرين «البساط السحري» الذي ينفذه سلاح الجو السلطاني العماني بقاعدة «ثمريت» الجوية، وتستمر فعالياته حتى الـ19 من الشهر الجاري.

ويأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين الدورية التي ينفذها سلاح الجو السلطاني العماني. وينفذ السلاح العماني التمرين بمشاركة طائرات من سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الأميركي، وبإسناد من البحرية السلطانية العمانية وقوة السلطان الخاصة. ويهدف التمرين إلى تنفيذ عمليات جوية تدريبية مشتركة، في إطار التعاون المشترك بين السلطنة وكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.