اجتماع طارئ في «الجامعة» غداً لبحث تجديد تفويض عمل الـ«أونروا»

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

يعقد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين، اجتماعاً طارئاً في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، غداً، بناء علي طلب دولة فلسطين، لبحث الأزمة المالية التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الـ«أونروا».

وقالت سفارة فلسطين بالقاهرة، في بيان صحافي، أمس، إنه يترأس الاجتماع من دولة فلسطين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبوهولي.

وأوضح البيان أن الاجتماع الطارئ سيشارك فيه كل من الدول العربية المضيفة للاجئين، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة (ألكسو)، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة (أسيسكو)، وذلك لمناقشة ملف تجديد تفويض ولاية عمل الـ«أونروا» لثلاث سنوات مقبلة، الذي يأتي في إطار خطة تحرك منظمة التحرير الفلسطينية لدعم تجديد تفويضها مع اقتراب عملية التصويت في ظل المسعى الأميركي - الإسرائيلي لإلغاء التفويض أو تغييره.