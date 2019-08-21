إصابة 5 برصاص الاحتلال بنابلس واعتقالات في الضفة والقدس

المصدر: رام الله - وام

أصيب خمسة شبان فلسطينيين، أمس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس، لأداء الصلوات والطقوس التلمودية، التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن الشبان أصيبوا بالرصاص المطاطي في محيط قبر يوسف، خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة لتأمين دخول مئات المستوطنين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين، الذين حاولوا إغلاق عدد من الطرقات، وأشعلوا الإطارات المطاطية.

على صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس، 16 مواطناً من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

من جهتها، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة، واستهدفت مراكب الصيادين.

وعلى الحدود البرية الشرقية لقطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام، قبالة مناطق شرق كل من خانيونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع.