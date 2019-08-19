الأردن يستدعي سفير إسرائيل احتجاجاً على الانتهاكات في المسجد الأقصى

المصدر: عمان - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أمس، في بيان، أنها استدعت السفير الإسرائيلي لدى عمان وأبلغته «رسالة حازمة»، مطالبة بوقف «الانتهاكات» في المسجد الأقصى.

وبحسب البيان، «استدعت وزارة الخارجية، ظهر أمس، السفير الإسرائيلي في عمان، أمير ويسبرود، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى».

وحض الأردن، أمس، المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف «انتهاكاتها» في القدس الشرقية المحتلة، معتبراً أنها تخرق القانون الدولي وتشكل «تصعيداً خطيراً». ونقل بيان صادر عن وزير الخارجية أيمن الصفدي تأكيده «ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة وسريعة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للمقدسات في القدس المحتلة»، مندداً بـ«تصعيد خطير». وحذر الصفدي، خلال لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، من «التبعات الخطرة للانتهاكات الإسرائيلية وخطواتها الأحادية التي تستهدف الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات». ودان الصفدي «الإجراءات الإسرائيلية العبثية المدانة ضد المقدسات في القدس المحتلة التي تشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين والمسيحيين في العالمين العربي والإسلامي، تتحمل إسرائيل تبعاته».