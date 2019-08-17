القوات العراقية تطارد «داعش» وتفرض سيطرتها على الصحراء الغربية

المصدر: الأنبار (العراق) - د.ب.أ

صرّح قائد عمليات الجزيرة بالعراق، اللواء قاسم المحمدي، أمس، بأن القوات العراقية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي تفرض سيطرة كاملة وتطارد فلول تنظيم «داعش» في عمق الصحراء الغربية أقصى غربي البلاد.

وقال اللواء قاسم المحمدي في تصريح صحافي: «إن موضوع تواجد آلاف من (الدواعش) في وادي حوران في صحراء الأنبار كلام غير دقيق إطلاقاً، ونحن نراقب الوضع في الصحراء شمالي نهر الفرات في الجزيرة وجنوبي نهر الفرات في الشامية، وضمنها وادي حوران ليلاً ونهاراً».

وأضاف «قد تتواجد عناصر إرهابية متنكرة بزي رعاة أغنام بأعداد محدودة بين 7 - 10 إرهابيين يتنقلون بسيارة واحدة أو اثنتين في الصحراء الشاسعة والوديان السحيقة بين منطقة وأخرى، سواء في الشامية أو الجزيرة، لكنهم يتعرضون للقتل والتدمير بشكل شبه يومي».

وأكد المحمدي أن «(الدواعش) يستغلون رعاة الأغنام لجملة أمور منها لإيصال مواد الدعم اللوجستي والمياه والأطعمة والوقود إليهم، وكشف تحركات القوات العراقية، وأيضاً لتغطية تحركاتهم». وقال: «نحن نقوم حالياً بتحديد تحركات وأماكن رعاة الأغنام بما لا يوثر في الأمن ونطمئن الجميع أن العناصر الإرهابية في الصحراء الواسعة تشعر بأنها محاصرة ومطاردة، لأن هناك متابعة عليهم من طيران التحالف الدولي والطيران العراقي والعمليات العسكرية الأرضية التي تنفذ من قبل الجيش والشرطة والحشد الشعبي».