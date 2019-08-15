الكرملين: جواسيس أجانب يراقبون العلماء الروس «على مدار الساعة»

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

قال الكرملين إن جواسيس أجانب يراقبون العلماء الروس «على مدار 24 ساعة»، في وقت تصاعد غضب الباحثين الروس من قيود جديدة «ذات طابع سوفييتي» عليهم، تحدّ من تواصلهم مع الخارج.

وتوصي وزارة التعليم والبحث، في مرسوم خاص، بتعزيز القيود على اللقاءات التي يشارك فيها أجانب، وبالحد من زياراتهم إلى مباني المعاهد الروسية، ومن استخدامهم للأجهزة الإلكترونية.

وتطلب الوزارة كذلك حيازة تصريح مسبق من الإدارة، بكل لقاء خارج ساعات العمل مع أي زميل من بلد آخر، وكتابة تقرير حول هذا اللقاء.

وندد باحثون روس بتلك الإجراءات «العبثية وغير الواقعية»، التي «ستزيد من عزلة» روسيا وتضر بعملهم.

وأعربوا عن خشيتهم من العودة إلى الحقبة السوفييتية، حينما كان يمنع العلماء من التواصل مع زملائهم الأجانب إلا بمرافقة طرف ثالث.

واعتبر مساعد مدير أكاديمية العلوم الروسية، أليكسي خوخلوف، أمس، أن تلك التوصيات تناقض هدف السلطات جذب المزيد من الطلاب الأجانب إلى روسيا وتسهيل توظيفهم فيها.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، ضرورة الحفاظ «على اليقظة»، لأن «أجهزة الاستخبارات الأجنبية في حالة استنفار».

وأضاف للصحافيين «التجسس العلمي والصناعي أمر فعلي، يتم على مدار 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع، ويستهدف علماءنا، خصوصاً الشباب»، مع إقراره بأن بعض التوصيات المنصوص عليها في المرسوم قد تبدو «مفرطة».

من جانبها، قالت وزارة التعليم والبحث إن المرسوم «يعكس ممارسة عالمية» إزاء سلوك العلماء الأجانب.

وتخشى الأوساط العلمية الروسية، منذ سنوات، من النفوذ المتصاعد لأجهزة الأمن القوية في عملهم. ودِيْن العديد من الباحثين بـ«الخيانة العظمى» و«التجسس» في قضايا مثيرة للجدل.