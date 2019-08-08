السعودية: الحج عبادة وليس للـ "العبث أو المساومة"

المصدر: الرياض - د ب أ

أكد الناطق باسم رئاسة أمن الدولة السعودي، اللواء بسام عطية، اليوم الخميس، أن الحج عبادة فقط وليس للعبث أو المساومة.

وأعلن عطية خلال المؤتمر الصحافي الأول حول تنفيذ خطط الحج الذي تشارك فيه وزارات الداخلية، والحج والعمرة، والصحة "أن هناك استعدادات أمنية كاملة لخدمة ضيوف الرحمن".

قال اللواء عطية: "الحج ليس مسألة للمساومة ولا قضية للمزايدة ولا مكانا للعبث"، مشيرا إلى أن "عقودا من الزمان وجهودا متواصلة ومتتالية لترسيخ هذا المفهوم والمبدأ الشامل لأمن الحج تقاطعت مع رؤى تطويره".

وأوضح "أن هذه الطفرة الاستراتيجية تنعكس في ثمارها ونتائجها على خدمة البيتين وقاصديهما، وللمؤسسة الأمنية وقتها الخاص لإعادة بناء وتطوير وتشكيل ذاتها الأمنية".

وأفاد بأن قوات الأمن الخاصة، هي قوات ذات تدريب نوعي محترف وتتعامل مع قضايا ذات نوعية مختلفة، وأن طيران الأمن يتولى التغطية الأمنية الجوية لكل ما يحدث على الأرض في الأعمال الأمنية.

وخلال المؤتمر نفسه، أعلن الناطق باسم وزارة الحج والعمرة حاتم قاضي، إصدار أكثر من مليون و800 ألف تأشيرة حاج إلكترونية لحجاج الخارج، وقال إنه تم تنفيذ أكثر من 121 ألف جولة تفتيشية، للتأكُّد من جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وضمن جهود خدمة الحجاج، قدم مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة لوزارة الصحة، خدمة "بنان" التي ستمكن المختصين في الوزارة من التعرف على بيانات وصورة الحاج من خلال البصمة.

ويتم تقديم هذه الخدمة من خلال أجهزة ذكية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية عبر إدخال رقم هوية الحاج، والتقاط بصمته ويتم التحقق من بياناته مباشرة؛ وذلك بهدف تعزيز الإمكانات والقدرات التقنية لوزارة الصحة.

ومن ناحيته، أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام في الحج، العميد سامي الشويرخ، أن الإحصائية الأخيرة التي صدرت أمس تشير إلى أنه تم إعادة 15018 شخصا لا يحملون تصاريح حج نظامي وتم إعادة 209 آلاف و741 مركبة مخالفة لأنظمة الحج، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات بحق مخالفي أنظمة الحج المضبوطين.

وأضاف أنه تم الشروع في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق 35 شخصاً من الناقلين غير النظاميين إلى جانب مقيمين داخل العاصمة المقدسة لا يحملون الصفة النظامية لإقامتهم تم إعادتهم، وعددهم 460 ألفا و566 مقيما دخلوا المشاعر المقدسة والعاصمة المقدسة بطريقة غير نظامية.