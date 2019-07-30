الاحتلال الإسرائيلي يفصل «رام الله» عن قراها

المصدر: رام الله - وام

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، البوابة الحديدية المقامة على طريق «وادي الدلب»، بالقرب من قرية دير إبزيع وكفر نعمة، الرابط بين قرى غرب رام الله والمدينة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن المواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق اضطروا لسلوك طرق التفافية وطويلة للوصول إلى أماكن عملهم بعد إغلاق البوابة.

يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت هذه البوابة في شهر مارس الماضي.

على صعيد آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن وحدة الهندسة التابعة للقيادة الجنوبية تواصل وضع «الأكوام الرملية» على الحدود مع قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت شنت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، حملة اعتقالات في الضفة والقدس طالت عدداً من المواطنين الفلسطينيين.