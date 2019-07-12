تحقيقات حول تبرعات قطرية «مشبوهة» لجامعات أميركية

المصدر: واشنطن - وكالات

قامت وزارة التعليم الأميركية بالتحقيق بهدوء في جامعة «جورج تاون» وثلاث جامعات أخرى، هي «تكساس إيه آند إم» و«كورنيل» و«روتجرز»، بشأن تلقي تمويل من قطر، التي رصدت الأجهزة الرقابية أنها تعد أكبر مانح أجنبي للجامعات الأميركية.

وتقول الإدارة الأميركية إن الجامعات لم تقم بإخطار المسؤولين الفيدراليين بشأن هدايا وعقود معينة حصلوا عليها من مصادر أجنبية. وطالب المحققون الجامعات بتقديم معلومات حول إيراداتها الأجنبية على مدار سنوات عدة، مع تحديد دول معينة قامت بالتبرع لكل جامعة منها، وتضمنت جميع الرسائل اسم قطر، حيث يتعلق الأمر بارتباطها باتهامات بتمويل الإرهاب.

وتبين أن قطر تبرعت خلال العقد الماضي، بأكثر من 1.4 مليار دولار إلى 28 جامعة.