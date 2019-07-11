روحاني يحذر لندن من «عواقب» احتجازها لناقلة نفط إيرانية

المصدر: طهران – أ.ف.ب

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، بريطانيا من «عواقب» قرارها احتجاز ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» في جبل طارق.

وقال روحاني خلال جلسة لمجلس الوزراء «أذكر البريطانيين بأنهم هم الذين بادروا بالإخلال بالأمن (في البحار) وسوف يواجهون العواقب لاحقاً».

وأضاف روحاني في الجلسة التي بثها التلفزيون الحكومي أن «احتجاز ناقلة النفط الإيرانية كان تصرفاً جنونياً»، مؤكداً أنه «علينا أن نفعل ما بوسعنا لضمان أمن الطرقات البحرية على المستوى العالمي».

واحتجزت السفينة «غريس 1» الخميس في مياه جبل طارق التابع للسيادة البريطانية في أقصى جنوب إسبانيا، في عملية وصفتها إيران بأنها فعل «قرصنة» في المياه الدولية. لكن بحسب سلطات جبل طارق، تم اعتراض السفينة في المياه الإقليمية البريطانية، علماً بأن إسبانيا تؤكد أحقيتها في منطقة جبل طارق التي تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها. وتشتبه حكومة جبل طارق بأن حمولة السفينة كانت موجهة إلى سورية، في ما يعد «خرقاً» لعقوبات الاتحاد الأوروبي بحقها. وأكدت طهران أن السفينة محملة بنفط إيراني لكنها لم تكن متوجهة إلى سورية.