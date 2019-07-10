15 ألف لغم انتزعها «مسام» في الجوف خلال عام

المصدر: الجوف - وكالات

عقدت السلطة المحلية بمحافظة الجوف اليمنية ومكتب حقوق الإنسان، فعالية بعنوان «ألغام ميليشيات الحوثي تحصد أرواح الأبرياء»، وقالت السلطة إن المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، قام بنزع وإتلاف 15 ألف لغم من مناطق عدة في الجوف، خلال العام الأول من مهام المشروع.

وكشف مكتب حقوق الإنسان، التابع للحكومة الشرعية في محافظة الجوف، عن 14 ألفاً و780 حالة انتهاك بحق المدنيين ارتكبتها ميليشيات الحوثي، عبر زراعتها الألغام، توزعت بين القتل والإصابة والتدمير والنزوح.

وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بالجوف عبدالهادي العصار، إن الميليشيات قامت بزراعة الآلاف من الألغام في جميع مناطق ومديريات المحافظة، والتي أودت بحياة المئات من الأبرياء، وأصابت العديد بإعاقات كلية أو جزئية، مضيفاً أنه جرى توثيق نحو 14 ألفاً و780 حالة انتهاك، منها 190 حالة قتل، و385 حالة إصابة وتشوهات وإعاقة وبتر، وأكثر من 105 حالات تدمير للسيارات والممتلكات العامة، بسبب الألغام التي زرعتها الميليشيات.

وأضاف العصار أن الألغام تسببت أيضاً في نفوق مئات المواشي، ونزوح أكثر من 14 ألف شخص من أبناء المناطق التي قامت الميليشيات بزراعة الألغام فيها.