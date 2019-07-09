هجوم حاد على بوتين في تلفزيون جورجي

المصدر: عواصم - وكالات

ندّدت روسيا، أمس، بانتقادات حادة مملوءة بـ«البذاءة»، وجهها مذيع في تلفزيون جورجيا على الهواء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفتها بأنها استفزاز سياسي غير مقبول من قوى «متطرفة»، هدفها إفساد العلاقات بين البلدين.

وبث تلفزيون روستافي 2، أول من أمس، برنامجاً استخدم خلاله مقدم البرنامج ألفاظاً «بذيئة» لإهانة بوتين والشعب الروسي، وهو يتحدث بالروسية.

ووصف المذيع الذي يدعى جيورجي جابونيا، الشعب الروسي بالعبيد، وطالبهم بأن يخرجوا من جورجيا، بالنظر إلى أن الكثير منهم يحبون تمضية العطلات في الجمهورية السوفييتية السابقة. وخاضت روسيا حرباً قصيرة مع جورجيا في 2008.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: «نعتبر ذلك (الهجوم اللفظي) استفزازاً صارخاً آخر من قوى جورجية متطرفة، بهدف تقويض العلاقات الروسية الجورجية. تلك الواقعة المشينة مثال واضح على النتيجة التي يؤدي إليها هذا الشعور المسعور المناهض لروسيا».

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أمس، إن الهجوم اللفظي على بلاده ورئيسها على الهواء «غير مقبول».

وأضاف بيسكوف للصحافيين أن السلطات الجورجية تتقاعس عن احتواء القوى المتطرفة المناهضة لروسيا، وأن ما حدث ألحق العار بالشعب الجورجي.