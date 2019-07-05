ترامب لإيران: انتبهوا للتهديدات.. ستلدغكم كما لم يلدغ أحد من قبل

المصدر: عواصم - وكالات

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران، أمس، قائلاً: «انتبهوا للتهديدات»، «ستلدغ» إيران «كما لم يلدغ أحد من قبل»، وذلك بعدما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن «بلاده ستخصب اليورانيوم إلى أعلى من السقف الذي يحدده الاتفاق النووي المبرم في عام 2015»، فيما طالب مجلس الشيوخ الأميركي ترامب بالتحرك ضد انتهاكات طهران النووية.

وتفصيلاً، قال ترامب في تغريدة على «تويتر»: «أصدرت إيران للتو تحذيراً جديداً. يقول روحاني إنهم سيخصبون اليورانيوم (بأي قدر نريده)، إذا لم يكن هناك اتفاق نووي جديد». وأضاف: «انتبهوا للتهديدات، فهي يمكن أن ترتد لتلدغكم كما لم يلدغ أي شخص من قبل».

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أكد، أول من أمس، أن بلاده سترفع نسبة تخصيب اليورانيوم أكثر من 3.67%، بعد أربعة أيام. كما أوضح أنه إذا لم تفِ الدول التي لاتزال ضمن الاتفاق النووي بوعودها، فسيعود مفاعل آراك بعد السابع من يوليو لأنشطته السابقة. إلى ذلك، قال: «إيران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي، ما دام الجانب الآخر ملتزماً به».

يذكر أنه بعد ثلاثة أيام تنتهي مهلة إيران للأوروبيين لخرق أهم بندين في الاتفاق النووي، يتعلقان بالعودة لتخصيب اليورانيوم والماء الثقيل بنسب عالية، إذا لم تقم الدول الأوروبية بتفعيل قناة التبادل التجاري والتبادل المصرفي مع طهران بحلول السابع من يوليو الجاري.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أقرَّ، الاثنين الماضي، بأن مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب قد تجاوز 300 كيلوغرام، كما هددت إيران بالقيام به.

وحث الاتحاد الأوروبي إيران على الالتزام ببنود الاتفاق، لكن طهران تقول إن التزامها به سيتراجع تدريجياً إلى أن تضمن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن يعود عليها بنفع مادي، وهو ما كان الحافز الرئيس الذي دفعها للتوقيع عليه.

في السياق نفسه، طالب ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، وهم كل من ماركو روبيو وتيد كروز وتوم كوتون، الليلة قبل الماضية، في رسالة مباشرة إلى الرئيس ترامب بالتحرك ضد انتهاكات إيران النووية.

وجاءت الرسالة بعد أن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تنتهك القيود بشأن تخزين اليورانيوم المخصب منخفض النسبة، وفقاً لخطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي (JCPOA).

ودعا الأعضاء الجمهوريون الثلاثة ترامب إلى مواجهة انتهاك إيران، من خلال زيادة الضغط على البرنامج النووي الإيراني، وتحديداً بإنهاء الإعفاءات النووية المدنية التي أصدرتها وزارة الخارجية في وقت سابق.

كما طالبوا بالتحرك من خلال قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 لعام 2015، والذي يحظر على إيران النشاطات النووية خارج الاتفاق.

ووصف الموقعون ذلك بأنه «ابتزاز نووي»، وذكروا أن مسؤولي النظام الإيراني يعتزمون المضي نحو سلاح نووي، بينما يطالبون بتقديم تنازلات.

وقال الأعضاء الجمهوريون الثلاثة في مجلس الشيوخ الأميركي، إن ترامب قرر بشكل صحيح الانسحاب من الاتفاق الذي منح إيران الكثير، بينما فرض قيوداً قليلة جداً.

وأضافوا أن الولايات المتحدة «لم تعد تواصل المضي قدماً في طريق يكون نتيجته المتوقعة المزيد من العنف والمزيد من الإرهاب والتهديد الحقيقي».

كما أثنوا على ترامب لإعادة الضغط الاقتصادي بشكل صحيح على النظام الإيراني لتعويض الآثار الكارثية للاتفاق النووي والضغط عليهم للتفاوض حول اتفاق أفضل.

ورأى هؤلاء النواب أن الإعفاءات المدنية النووية، يجب أن تُلغى بما في ذلك في مركز أجهزة الطرد المركزي في منشأة «فوردو»، والسماح بإنتاج الماء الثقيل المتصل بالبلوتونيوم، وتطوير الصواريخ البالستية.

وشددوا على أن إلغاء سلطات التفتيش والإبلاغ، التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية للعثور على انتهاكات، حفزت الأطراف المتبقية في الاتفاق على تجاهل الانتهاكات الإيرانية والجوانب السرية، ما يسمح لإيران بالاحتفاظ بمواد أكثر مما هو محدد.

كما ذكروا أن تدفق مئات المليارات من الدولارات إلى إيران سمح للقادة الإيرانيين بتعزيز أنشطتهم العسكرية والإرهابية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مع احتفاظهم ببنية تحتية للأسلحة النووية، وتجاوزها بشكل دوري القيود المفروضة على المواد النووية.

وفي مايو، أمرت واشنطن جميع الدول بالتوقف عن شراء النفط الإيراني، وإلا واجهت عقوبات. كما أرسلت قوات إضافية إلى المنطقة لمواجهة التهديدات الإيرانية.

في المقابل، جدد المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أمس، التأكيد على أن إيران ستبدأ الأحد المقبل في تنفيذ الخطوة التالية من تقليص التزاماتها النووية.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن المتحدث كيوان خسروي، قوله: «في السابع من يوليو ستبدأ الخطوة الثانية من تقليص التزامات الاتفاق النووي، بناء على الفقرتين 26 و36، وفقاً لما تراه الجمهورية الإسلامية».

من جانبه، وضع وزير الأمن الداخلي الإيراني محمود علوي، أمس، شرطين لإجراء محادثات بين طهران وواشنطن هما رفع العقوبات الأميركية وموافقة المرشد الإيراني علي خامنئي، حسب ما نقلت عنه وكالة «الجمهورية الإسلامية».

وأضاف علوي: «يمكن أن تعيد إيران النظر في إجراء محادثات مع أميركا، لكن ذلك في حالة رفع ترامب للعقوبات وموافقة زعيمنا الأعلى على إجراء مثل هذه المحادثات».

واعتبر أن الأميركيين كانوا «مرعوبين من قوة إيران العسكرية»، وذلك ما دفعهم إلى إلغاء مهاجمة إيران.