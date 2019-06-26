بدعم إماراتي.. افتتاح مستشفى المظفر بتعز بعد ترميمه وإعادة تأهيله

المصدر: تعز -وام

بدعم من دولة الإمارات، تم افتتاح مستشفى المظفر في تعز اليمنية، بعد إعادة تأهيله وترميم جميع أقسامه وإصلاح شبكة الكهرباء به ودعمه بالمولدات وأنظمة الطاقة.

وقالت وكيلة الشوؤن الصحية في تعز الدكتورة إيلان عبد الحق، إن عملية الترميم والاصلاحات التي تمت في جميع أقسام المستشفى تمت بدعم من دولة الإمارات. وأعربت باسم كل أبناء محافظة تعز عن الشكر والامتنان لدولة الإمارات لكل ما تقدمه للشعب اليمني في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب وكيل المحافظة المهندس رشاد الأكحلي، عن شكره الجزيل للتدخل السريع من قبل دولة الإمارات وترميم المستشفى، الذي يخدم الكثير من أبناء تعز، والذي جاء في وقت زمني قصير واستجابة للمناشدات التي أطلقها سكان المدينة القديمة.

وثمن وكيل الشؤون الفنية في تعز المهندس مهيب الحكيمي، الجهود الكبيرة لدولة الإمارات في إعادة إصلاح الأضرار التي لحقت بالمستشفى، مؤكداً ترحيب السلطة المحلية ممثلة بمحافظ تعز نبيل شمسان، بمثل هذه الأعمال الإنسانية التي تسهم في تطبيع الحياة بمدينة تعز.

بدوره، ثمن مدير مكتب الصحة في تعز الدكتور عبدالرحيم السامعي، اللفتة الكريمة من دولة الإمارات، والتي كانت أول من استجاب للمناشدات التي أطلقها أبناء المدينة القديمة بتعز لإعادة تأهيل مستشفى المظفر استمرارا للعدم الذي تقدمه في مختلف المجالات.

يذكر أن إعادة تأهيل وترميم المستشفى تعد المبادرة الثانية من قبل الهلال الأحمر الإماراتي في أقل من عام، فقد سبق أن قام بتأهيل مستشفى المظفر منتصف العام الماضي 2018، ورفده بعدد من الأجهزة وتم افتتاح قسم العمليات وقسم جراحة العظام والجراحة العامة وقسم العناية المركزة التي كانت متوقفة لسنوات.