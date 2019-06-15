النائب العام بالسودان.. محاكمة البشير بعد أسبوع

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

أعلن النائب العام المكلف في السودان، اليوم السبت، أن الرئيس المعزول عمر البشير سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.

وأفاد النائب العام السوداني بأنه تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق.

وهدد النائب العام السوداني بالاستقالة «إذا تم التدخل في سلطاته وصلاحياته».

ونفى النائب العام المكلف بحث فض الاعتصام في الاجتماع الذي حضره لمناقشة قضية المتفلتين.

وأوضح النائب العام أن ما تحدث عنه الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي عن النتائج تخص لجنة التحقيق العسكرية وليست التي تم تشكيلها من قبل النائب العام.