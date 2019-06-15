قرقاش: مصداقية وزير الخارجية الإيراني تتضاءل يوما بعد يوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور محمد قرقاش، إن مصداقية وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «تتضاءل يوما بعد يوم».

وعبر تغريده له في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» قال قرقاش: «كل يوم تزداد إشارة وزير الخارجية الإيراني، ظريف، إلى الفريق باء وتصبح أكثر هزلية وبالتالي تتضاءل مصداقيته يوما بعد يوم».

وأضاف «العلاقات العامة ليست بديلا حقيقيا للسياسات البناءة، وقف تصعيد الموقف الحالي، يتطلب أفعالا تتسم بالحكمة وليس كلمات جوفاء».

ويستخدم ظريف عادة تعبير «الفريق باء» للإشارة إلى مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون وغيره في الإدارة الأميركية ممن يشاركونه نفس الموقف المتشدد تجاه إيران.