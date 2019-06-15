قرقاش: الاعتداء على ناقلتي نفط في خليج عمان تصعيد خطر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور محمد قرقاش، الاعتداء على ناقلتي نفط، أول من أمس، في خليج عمان بالتطور المقلق والتصعيد الخطر، مهيباً بأن الأمر يستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد قرقاش أن الحكمة ضرورية، والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر في المنطقة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الدولة للشؤون الخارجية عبر حسابه على «تويتر»، قال فيها: «الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان، واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تطور مقلق وتصعيد خطر، ويستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليميين. الحكمة ضرورية، والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر».