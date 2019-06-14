ترامب يعلن رحيل ساندرز عن البيت الأبيض

المصدر: واشنطن - متابعات الإمارات اليوم

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، ستغادر منصبها في نهاية يونيو الجاري.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: «رائعتنا سارة ساندرز ستغادر البيت الأبيض وتعود إلى ديارها في ولاية أركنساس في نهاية الشهر».

وأعرب الرئيس الأميركي عن أمله في أن تترشح يوما ما لمنصب حاكم هذه الولاية، علما بأن والدها مايك هوكابي سبق له وأن شغل هذا المنصب.

وقال ترامب:«إنها(ساندرز) شخصية خاصة جدا تتمتع بمهارات استثنائية، وقامت بمهمة خارقة، آمل أن تخوض الانتخابات للفوز بمنصب حاكم أركنساس، سوف تكون رائعة، أشكرك ياسارة عن التفاني في مهمتك».

ولم ترد معلومات بشأن من سيخلفها فى منصبها.

وكانت ساندرز قد انضمت إلى حملة ترامب فى فبراير عام 2016 وفى يوليو 2017 تولت منصبها كمتحدثة باسم الإدارة الأميركية.