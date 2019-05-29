حزب الأمة ينفي أن يكون بديلاً

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

جدّد صديق الصادق المهدي، القيادي في حزب «الأمة» السوداني، التأكيد على أن الحزب لا يشارك في الإضراب الذي بدأ في السودان، أمس، بناء على دعوة من قوى تحالف الحرية والتغيير.

وقال المهدي، في تصريح، إن الحزب يرفض المشاركة في الإضراب، رغم كونه «جزءاً أصيلاً من قوى الحرية والتغيير»، خوفاً من أن يفتح التصعيد الباب أمام ردود فعل متبادلة من الجانبين.

وشدد على أن موقف حزبه برفض المشاركة في الإضراب ليس لترجيح كفة المجلس العسكري على حساب قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي، وإنما «حرصاً على روح الشراكة بين الطرفين في إدارة الفترة الانتقالية».

ونفى المهدي أن يكون حزب الأمة بديلاً يسعى المجلس العسكري ليحله منفرداً محل قوى الحرية والتغيير خلال التفاوض، واعتبر أن «وصف المجلس العسكري للحزب بالمعتدل، جاء في إطار الواقع، فنحن حزب يفكر ويتصرف بموضوعية واعتدال، ولن ندخل بالنوايا لنعلم إن كانت هناك نوايا بشق صفوف المعارضة من عدمه».