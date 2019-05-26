طهران تصعّد تهديداتها غداة إعلان واشنطن نشر قوات بالشرق الأوسط

المصدر: عواصم - وكالات

هدد مسؤول عسكري إيراني، أمس، بإغراق السفن الحربية الأميركية في الخليج العربي باستخدام «أسلحة سرية»، لم يكشف عن أي تفاصيل بشأنها، وذلك غداة إعلان الولايات المتّحدة أنها ستنشر 1500 جندي إضافي في الشرق الأوسط.

وتفصيلاً، قال مستشار القيادة العسكرية الإيرانية الجنرال مرتضى قرباني، لوكالة أنباء محلية «بوسع إيران أن تلقي بسفن أميركا الحربية إلى قاع البحر بطواقمها وطائراتها باستخدام أسلحة سرية».

وأضاف، حسب وكالة «رويترز»: «أعتقد أن الأميركيين العقلانيين والقادة العسكريين المتمرسين لن يسمحوا ببدء الحرب»، على حد تعبيره.

يأتي ذلك فيما قال القائد العسكري الإيراني، البريجادير جنرال حسن سيفي، أحد مساعدي قائد الجيش الإيراني، إن طهران «تعوّل» على العقلاء في الولايات المتحدة الأميركية لإبعاد شبح الحرب، وفق ما نقلت وكالة «مهر» للأنباء، ما يعكس نوعاً من التناقض في تصريحات المسؤولين الإيرانيين.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن قرار الولايات المتحدة إرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط رداً على ما تقول إنه تهديد رصدته من إيران هو مسألة «خطيرة للغاية على السلام الدولي».

وتابع ظريف في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية أن الوجود الأميركي المتزايد في منطقتنا خطير للغاية، ويهدد السلام والأمن الدوليين، ويتعين مواجهته.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن الجمعة، موافقته على إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

وأكد ترامب أن نشر القوات الإضافية في الشرق الأوسط «إجراء بأغلبيته وقائي»، مشدداً على أن «الانتشار العسكري الإضافي في الشرق الأوسط هدفه الحماية».

كما أضاف أن الانتشار سيتضمن عدداً صغيراً نسبياً من القوات.

وكان وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شانهان، قد قال إن التحرك العسكري في الخليج العربي استهدف ردع إيران لا شن حرب ضدها.

وأوضح الوزير، في تصريحات مقتضبة، أن واشنطن أحبطت هجمات كانت مخططة ضد الجنود الأميركيين في المنطقة.

وذكر أنه قدم ووزير الخارجية مايك بومبيو، معلومات موثقة بشأن تهديدات إيرانية أكيدة كانت موجهة للقوات الأميركية في الخليج.

من جهته، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أن الاعتداءات الأخيرة لإيران ووكلائها في الشرق الأوسط مدعاة للقلق.

وقال بولتون إن الهجمات الأخيرة على ناقلات نفط ومحطة ضخ والعراق والسعودية من مظاهر القلق بشأن إيران وعملائها.

وتجيء الخطوات الأميركية في وقت تلقي فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب الضوء على ما تعتبره خطر هجوم محتمل من جانب إيران، كما تأتي بعد قرارات للتعجيل بنشر حاملة طائرات ومجموعتها القتالية، إضافة إلى إرسال قاذفات وصواريخ باتريوت إضافية للشرق الأوسط.

ويقول خبراء غربيون إن إيران تبالغ عادة في قدرات أسلحتها وإن كانت هناك مخاوف إزاء برنامجها الصاروخي.

وكان فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأميركية استعرض، الجمعة، عدداً من الأسلحة التي أعلنت طهران عن ابتكارها، ليتضح أنها مجرد أكاذيب أو نسخة مقلدة لأسلحة صنعت في دول أخرى.