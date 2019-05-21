بومبيو: "من الممكن جدا" وقوف إيران وراء اعتداءات الخليج

المصدر: واشنطن - أ ف ب

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إنه "من الممكن جدا" أن تكون إيران مسؤولة عن تخريب المصالح النفطية الخليجية، إلا أنه امتنع عن تأكيد ذلك.

وأضاف "بالنظر إلى جميع النزاعات الإقليمية التي شهدناها في العقد الماضي وشكل هذه الهجمات، يبدون أنه من الممكن جدا أن تكون إيران وراءها".

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، أن تحرك بلاده أتاح درء مخاطر تهديدات إيران، وأن التهديدات الإيرانية في مستوى عال حالياً، فيما أوضح أن بلاده أنهت "احتمال شن هجمات على الأميركيين".