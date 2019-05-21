ترامب: إيران تشعل حرائق الشرق الأوسط ولن تمتلك النووي أبداً

المصدر: عواصم - وكالات

تعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعدم حصول إيران على السلاح النووي، مؤكداً أنها مثّلت مشكلة منذ وقت طويل، واتهمها بإذكاء الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، فيما أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أمس، أن إيران رفعت حجم إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، لأربعة أضعاف، في تحد جديد للمجتمع الدولي، بينما وجهت بريطانيا تحذيراً شديد اللهجة لإيران، من «استفزاز» الولايات المتحدة.

وتفصيلاً، قال ترامب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، بثتها الليلة قبل الماضية: «إيران مثّلت مشكلة منذ سنوات طويلة، انظر فقط في الصراعات التي تسببوا فيها».

وأضاف أن أول الاجتماعات التي عقدها بعيد وصوله إلى البيت الأبيض في يناير 2017، كانت مع القادة العسكريين في «البنتاغون» بشأن إيران، وقال «عرض عليّ الجنرالات (خريطة) الشرق الأوسط، وكان فيها 14 أو 15 موقعاً لم يكن فيها سوى الحرب والمشكلات».

وتابع: «وكل واحد منها (المواقع المضطربة) كان بتحريض من إيران. لقد كان الأمر مرتبطاً بجيش إيران وأناس تدفع لهم إيران. لقد كان الأمر فظيعاً للغاية».

وهاجم ترامب سلفه، الرئيس السابق، باراك أوباما، بسبب إبرام الاتفاق النووي مع طهران عام 2015، واصفاً إياه بالاتفاق بـ«المرعب»، مشيراً إلى الأموال الضخمة التي تدفقت على نظام طهران بسبب الاتفاق، ووصلت إلى 150 مليار دولار. وأكد أن الاتفاق كان سيمهد الطريق أمام النظام الإيراني للحصول على أسلحة نووية خلال خمس سنوات من الآن، مجدداً التأكيد على صحة قرار الانسحاب من الاتفاق. ورأى أن العقوبات المفروضة على طهران بعد الانسحاب الأميركي تؤتي أكلها، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإيراني أصبح «مدمراً».

ورداً على سؤال بشأن احتمال الحرب مع إيران، قال ترامب: «ما أريده فقط هو ألا يمتلكوا أسلحة نووية، وألا يكون بوسعهم تهديدنا».

واعتبر أنه «شخصياً ضد التورط في الحروب، التي تؤذي الاقتصادات، وتزهق أرواح البشر، وهو الأمر الأهم».

وأكد بريطانيا لإيران، أمس، أنه يجب ألا تستهين بعزم الولايات المتحدة، محذرة من أنه إذا تعرضت المصالح الأميركية لهجوم، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب سترد.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، للصحافيين على هامش اجتماع لجمعية الصحة العالمية في جنيف «أقول للإيرانيين: لا تستهينوا بعزم الجانب الأميركي. إنهم لا يريدون حرباً مع إيران، لكن إذا تعرضت المصالح الأميركية لهجوم فسيردون. وهذا أمر يحتاج الإيرانيون إلى التفكير فيه بتمعن شديد».

وأضاف أن الحل طويل الأمد لهذه المشكلة هو أن تكف إيران عن أنشطة زعزعة الاستقرار التي تقوم بها في المنطقة.

في المقابل، انتقد وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، الرئيس ترامب، على التغريدة التي كتبها الليلة قبل الماضية على موقع «تويتر»، يهدد فيها إيران «بنهايتها رسمياً».

وكتب ظريف تغريدته الخاصة على «تويتر»، أمس، قائلاً إن ترامب «يحض» على «الإبادة الجماعية»، معتبراً أنها لن تنهي إيران. وأضاف ظريف أن ترامب «يأمل في تحقيق ما فشل الاسكندر الأكبر وجنكيز خان والمعتدون الآخرون في القيام به».

وقال: «بقي الإيرانيون طوال آلاف السنين، بينما رحل المعتدون». واختتم تغريدته بوسم «لا تهدد الإيراني أبداً، وجرب الاحترام، فهو أمر ناجح». يأتي ذلك في وقت قال فيه الجيش العراقي إن صاروخاً أطلق على المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، التي تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية، الليلة قبل الماضية، وسقط بالقرب من السفارة الأميركية، لكنه لم يؤد إلى سقوط ضحايا.

وقال مسؤول من وزارة الخارجية الأميركية: «نأخذ هذه الواقعة بشكل جدي جداً. سنحمل إيران المسؤولية إذا شنت قوات الميليشيات التي تعمل وكيلاً لها أو عناصر من هذه القوات أياً من مثل هذه الهجمات، وسنرد على إيران طبقاً لذلك».