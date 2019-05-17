بريطانيا ترفع مستوى التأهب لقواتها في العراق

المصدر: عواصم - وكالات

ذكرت شبكة «سكاي نيوز» أن بريطانيا رفعت مستوى التأهب لقواتها ودبلوماسييها في العراق، نظراً إلى مخاطر أمنية كبيرة من إيران.

وأكدت الشبكة أن تقييم الحكومة البريطانية لخطورة الموقف، يشابه نظيرتها الأميركية التي سحبت، أول من أمس، الدبلوماسيين الأميركيين غير الأساسيين من العراق بسبب «تهديد وشيك على صلة مباشرة بإيران».

وأوضح أحد هؤلاء المسؤولين أن هذا التهديد «حقيقي»، لافتاً إلى أن «ميليشيات عراقية بقيادة الحرس الثوري الإيراني» تقف وراءه.

وأضاف أمام صحافيين في واشنطن: «إنه تهديد وشيك يطال طواقمنا»، حسب ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

ورداً على سؤال عما إذا كانت طهران ضالعة في هذه التهديدات، من وجهة نظر الإدارة الأميركية، قال مسؤول آخر: «الأمر مرتبط مباشرة بإيران، عدد كبير من التهديدات على صلة مباشرة بها».

إلى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس، إنه «ليس هناك أي إمكانية» لإجراء حوار مع الولايات المتحدة لخفض التوتر المتصاعد بين الطرفين، وفق ما نقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.