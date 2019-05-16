رئيس بلدية نيويورك يعلن ترشحه للرئاسة متحديا ترامب

المصدر: نيويورك - أ ف ب

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو الخميس ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في العام 2020، وذلك في شريط فيديو بثه على موقع يوتيوب.

واستعرض دي بلازيو البالغ 58 عاما، في الفيديو الذي بلغت مدته 3 دقائق، السياسات التي استحدثها في أكبر المدن الأميركية لمصلحة «الأسر العاملة» منذ العام 2014، كما أكد أنه «مستعد لتحدي» الرئيس دونالد ترامب.

وقال بلازيو في التسجيل، إنه سوف سيطلب من الديمقراطيين ترشيحه لمنصب الرئيس.

وأضاف: «إن الرئيس دونالد ترمب يجب إيقافه».

وبلازيو المولود في 8 مايو 1961 يشغل حالياً منصب الرئيس الـ109 لبلدية نيويورك وهو متزوج منذ 1994 وله ثلاثة أبناء، وهو خريج كامبريدج ماساشوستس.

وقد كان مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة بلدية مدينة نيويورك في انتخابات عام 2013، حيث هزم الجمهوري جو لوتا بأكثر من 73 في المئة من الأصوات.