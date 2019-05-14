بريطانيا تحذِّر من مخاطر نشوب صراع بين إيران وأميركا

المصدر: عواصم - وكالات

حذر وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، أمس، من مخاطر نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال هنت للصحافيين في بروكسل: «نحن قلقون للغاية من خطر نشوب صراع، عن طريق الصدفة، مع تصعيد غير مقصود». وأكد أنه تجب عدم إعادة إيران مرة أخرى إلى مسار إعادة التسلح النووي.

وأضاف «لا أحد يريد أن تمتلك إيران السلاح النووي». يذكر أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، كانت حذرت بدورها، أمس، من مغبة التصعيد بشأن إيران.

وأكدت أن الاتحاد يدعم تنفيذ الاتفاق النووي الدولي مع إيران دعماً كاملاً، ويريد من القوى المتنافسة تجنب أي تصعيد آخر بشأن القضية.

وأضافت موغيريني للصحافيين، قبل اجتماع لوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا الموقعة على الاتفاق: «سنواصل دعمه قدر ما نستطيع، بكل الوسائل، وبإرادتنا السياسية».

وحذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مقابلة مع شبكة «سي.إن.بي.سي»: «إيران من استهداف مصالح أميركية، سواء في العراق أو أفغانستان أو اليمن، أو أي مكان بالشرق الأوسط»، مؤكداً أن واشنطن «مستعدة للرد بالطريقة الملائمة»، ولكن «الحرب ليست هدفنا».