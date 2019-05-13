«جنايات القاهرة» تعاقب اثنين بالإعدام في قضية «كنيسة مارمينا» بحلوان

المصدر: القاهرة - رويترز

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة، أمس، حكماً بالإعدام على متهمين اثنين وأحكاماً بالسجن بين ثلاث سنوات والسجن المؤبد على ثمانية آخرين في قضية هجوم على كنيسة ومتجر بضاحية حلوان، أودى بحياة 10 أشخاص.

وقع الهجوم في ديسمبر 2017 عندما أطلق مسلح النار على مسيحيين في متجر بضاحية حلوان جنوب القاهرة فأرداهما قتيلين، ثم أطلق النار على كنيسة مارمينا القريبة فقتل رجل شرطة كان يحرس الكنيسة وسبعة مسيحيين.

ونسبت السلطات الهجوم إلى المتهم الأول في القضية الذي قضت المحكمة بإعدامه هو ومتهم آخر هارب شارك في التخطيط للهجوم.

وعاقبت المحكمة اثنين من المتهمين بالسجن المؤبد وأربعة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات ومتهمين اثنين بالسجن ثلاث سنوات وبرأت متهماً واحداً.

وهناك متهمان آخران من بين المحكوم عليهم هاربان.

ومثل المتهم الأول في قفص الاتهام أمس مرتدياً ملابس السجن الحمراء لصدور حكمين عسكريين عليه من قبل بالإعدام بعد إدانته بمهاجمة مقار عسكرية.

والحكم الذي صدر أمس نهائي، لكن يجوز للمحكوم عليهم التقدم بالتماس إلى الحاكم العسكري لتخفيف الحكم.