نتنياهو: شرعنا في بناء «بلدة ترامب» في الجولان

المصدر: القدس المحتلة - د ب أ

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أنه تم الشروع في بناء «بلدة ترامب» في الجولان.

وقال نتنياهو، في كلمته في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته،:«وعدت بإقامة بلدة تحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأبشركم بأننا قد عثرنا على موقع في الجولان ستقام فيه هذه البلدة، وقد شرعنا في عملية البناء»، مضيفا أنه سيقوم بطرح هذا القرار على الحكومة الجديدة للمصادقة عليه بعد تشكيلها.

وثمن قرار ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وكذلك بقراره بنقل السفارة الأميركية للقدس. وتحل خلال الأسبوع الجاري الذكرى الأولى لافتتاح السفارة الأميركية بالقدس.

وكان ترامب أعلن في مارس الماضي الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، ما أثار ردود أفعال رافضة من العديد من دول العالم.

والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497، الصادر بالإجماع في 17 ديسمبر 1981، والذي يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.