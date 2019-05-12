«داعش» يعلن «ولاية» في الهند بعد سحقه بسورية والعراق

المصدر: نيودلهي - رويترز

بعد مرور أسابيع على انهيار «داعش» في سورية والعراق، أعلن التنظيم الإرهابي ما سماها «ولاية» جديدة في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

وذكرت وكالة «رويترز»، أمس، أن حسابات مرتبطة بالتنظيم الإرهابي على شبكات التواصل أعلنت تأسيس «ولاية الهند» بعد مقتل مسلح قيل إنه على صلة بالتنظيم في اشتباك بين مسلحين وقوات الأمن الهندية في الشطر الذي تسيطر عليه نيودلهي من كشمير.

ووفق هذه الحسابات، فقد أعلن «داعش» أنه أوقع ضحايا من قوات الجيش الهندي في بلدة أمشيبورا في منطقة شوبيان في كشمير.

وكانت الشرطة الهندية أصدرت بياناً قالت فيه إن مسلحاً يدعى إشفاق أحمد صوفي قتل في اشتباك في شوبيان.

وانضم صوفي لجماعات مسلحة عدة في كشمير على مدى أكثر من 10 سنوات قبل مبايعة التنظيم، حسبما أفاد مسؤول عسكري وورد في مقابلة مع صوفي أجرتها مجلة مقرها سريناغار تؤيد فكر التنظيم.

وقالت مصادر من الشرطة والجيش إن الشبهات كانت تدور حوله في هجمات بالقنابل اليدوية استهدفت قوات الأمن في المنطقة.

ويبدو هدف التنظيم من تأسيس ولاية جديدة هو تعزيز موقفه المتهاوي، خصوصاً بعد اكتمال انهياره وطرد مقاتليه في العراق وسورية أواخر مارس، على وقع ضربات التحالف الدولي وقوات سورية الديمقراطية المتحالفة مع واشنطن التي أنهت آخر جيوب له. وقال المسؤول العسكري إن من المحتمل أن يكون صوفي آخر مسلح متبقٍ في كشمير على صلة بتنظيم «داعش».