كوريا الشمالية تختبر قاذفات صواريخ خلال مناورات أشرف عليها كيم

المصدر: سيؤول - وكالات

اختبرت كوريا الشمالية قاذفات صواريخ عدة طويلة المدى وأسلحة تكتيكية موجهة في مناورات أشرف عليها زعيمها كيم جونغ أون، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أمس.

وأشارت الوكالة إلى أن اختبار قاذفات الصواريخ تم السبت في اليوم نفسه الذي كانت كوريا الشمالية أطلقت خلاله أيضاً قذائف قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان.

وقالت الوكالة إن «الهدف من هذه المناورات هو فحص القدرات التشغيلية ودقة قاذفات الصواريخ ذات العيار الكبير والطويلة المدى، فضلاً عن الأسلحة التكتيكية الموجهة».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى السبت ثقته في نية كيم التوصل إلى اتفاق في شأن الترسانة النووية لبلاده، على الرغم من عمليات الإطلاق الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، في حين تتعثر المحادثات مع بيونغ يانغ على خلفية نزع سلاحها النووي.

وكتب ترامب في تغريدة «أعتقد أن كيم جونغ أون يُدرك تماماً الإمكانات الاقتصادية العظيمة لكوريا الشمالية، ولن يفعل شيئاً لوضع حد لها».

وأضاف «إنه يعرف أيضاً أنني معه ولا يُريد أن يخلف وعده لي. سيكون هناك اتفاق».

وأفادت القيادة العسكرية العليا في كوريا الجنوبية في بيان السبت بأن كوريا الشمالية «أطلقت عدداً من الصواريخ القصيرة المدى من شبه جزيرة هودو قرب مدينة وونسان الساحلية في اتجاه الشمال الشرقي.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن أي صاروخ لم يحلق فوق اليابان.

وأبدت الرئاسة الكورية الجنوبية «قلقها الشديد»، معتبرةً أن خطوة كوريا الشمالية خرق لاتفاق عسكري وقعه الطرفان العام الماضي.

وأضافت «ندعو كوريا الشمالية إلى المشاركة النشطة في جهود استئناف الحوار سريعاً».

وكانت بيونغ يانغ حذرت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع من «نتيجة غير مرغوب فيها» إذا لم تغير موقفها بحلول نهاية العام، في وقت بلغت المفاوضات حول برنامج كوريا الشمالية البالستي والنووي طريقاً مسدوداً منذ ثلاثة أشهر.

وصرحت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي الثلاثاء «قرارنا على صعيد نزع السلاح النووي لايزال سارياً، وسنُطبقه عندما يحين الوقت». لكنها تداركت بأن «ذلك لن يكون ممكناً إلا إذا أعادت الولايات المتحدة النظر في حساباتها الحالية وأعادت صوغها».

وتأتي الخطوة الكورية الشمالية قبل زيارة مقررة الأسبوع المقبل لليابان وكوريا الجنوبية للمبعوث الأميركي الخاص ستيفن بيغون. وأكدت واشنطن أن المسؤول الأميركي سيناقش جهود التقدم نحو نزع شامل ومراقب بالكامل للأسلحة النووية من كوريا الشمالية.