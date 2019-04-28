وفاة 12 من عمال الفلاحة بحادث مروري بسيدي بوزيد تفجّر غضباً في تونس

المصدر: تونس - د.ب.أ

ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بـ«ظروف النقل غير الإنسانية» لعمال القطاع الفلاحي في أعقاب حادث مروري مميت أمس أودى بحياة 12 شخصاً.

وتوفي عمال القطاع الفلاحي على الفور، فيما أصيب 20 آخرون، على الأقل، في حادث مروري مروع بجهة سيدي بوزيد إثر تصادم بين شاحنتي نقل خفيفتين.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية العقيد معز تريعة بأن المتوفين في الحادث خمسة رجال وسبع نساء يعملون جميعاً في قطاع الفلاحة.

وأعلنت وزارة الصحة نقل 19 جريحاً إلى المستشفيات العمومية لتلقي الإسعافات.

وقال اتحاد الشغل، أكبر نقابة في تونس، في بيان له إنه «يدين بشدة استمرار تجاهل نقل العمال الفلاحين في ظروف غير إنسانية وغير آمنة أمام صمت السلطة وعجزها».

وحمل الاتحاد السلطات مسؤولية استمرار هذا الوضع، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تكرارها وحماية العمال في الفلاحة من التهميش.

وفجر الحادث المروري غضباً في تونس لأنه لا يعد الحادث الوحيد لعمال القطاع الفلاحي في المناطق الريفية، والذي يقوم في أغلبه بتشغيل عاملات يقدر عددهن إجمالاً بنحو نصف مليون عاملة معظمهن يعانين أوضاعاً اجتماعية هشة.

وندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مستقلة) بتكرار مثل هذه الحوادث، مشيراً إلى أنها تسببت في وفاة أكثر من 40 عاملة وإصابة 492 بجروح خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأوضح اتحاد الشغل أنه توصل في السابق إلى توقيع اتفاقية إطارية مشتركة لعمال الفلاحة مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، واتفاقية خاصة بنقل عمال الفلاحة إلا أنها بقيت حبراً على ورق ولم تجد طريقاً لتفعيل ما ورد فيها من حقوق.

الاتحاد العام التونسي للشغل ندد بـ«ظروف النقل غير الإنسانية» لعمال القطاع الفلاحي.