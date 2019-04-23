مصر تستضيف قمتين تشاوريتين لبحث التطورات في السودان وليبيا

المصدر: القاهرة – وكالات

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، قمتين تشاوريتين تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، بشأن التطورات الجارية في كلٍّ من السودان وليبيا.

ومن المقرر أن يستضيف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيساً للاتحاد الإفريقي، قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، يشارك فيها رؤساء كلٍّ من تشاد وجيبوتي ورواندا والكونغو والصومال وجنوب إفريقيا، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، وعدد من الشخصيات السياسية.

وتستهدف القمة التشاورية الأولى بشأن السودان مناقشة تطورات الأوضاع في الساحة السودانية، وتعزيز العمل المشترك، وبحث أنسب السبل للتعامل مع المستجدات الراهنة، وكيفية الإسهام في دعم الاستقرار والسلام بالسودان.

ومن المنتظر أن تشهد القمة حول السودان تمثيل عدد من المنظمات الإقليمية المنخرطة في الشأن السوداني، حيث تشارك الكونغو، الرئيس الحالي للمؤتمر الدولي للبحيرات العظمى، وإثيوبيا، الرئيس الحالي لتجمع الإيغاد، فضلاً عن ترويكا الاتحاد الإفريقي، التي تضم الرئيس السابق (رواندا) والحالي (مصر) والمقبل (جنوب إفريقيا)، بالإضافة إلى دول جوار السودان. أما القمة التشاورية الثانية، التي يستضيفها الرئيس المصري، فتستهدف مناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية، وسبل احتواء الأزمة الحالية، وإحياء العملية السياسية في ليبيا، والقضاء على الإرهاب.

وفي هذه القمة، يستضيف السيسي اجتماع قمة الترويكا ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الإفريقي، بمشاركة عضوي ترويكا الاتحاد الإفريقي رئيسي رواندا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى رئيس الكونغو بصفته رئيساً للجنة المعنية بليبيا في الاتحاد الإفريقي، فضلاً عن رئيس المفوضية الإفريقية.