توافد المصريين المقيمين في الإمارات للاقتراع على التعديلات الدستورية

المصدر: أبوظبي - وام

بدأ، صباح أمس، توافد المصريين المقيمين في الإمارات إلى لجان التصويت في السفارة المصرية بأبوظبي، والقنصلية العامة في دبي، للاقتراع على التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب المصري، أخيراً، ودعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات، محددة أيام: الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 من أبريل الجاري، موعداً لاقتراع للمصريين في الخارج.

وقال سفير مصر لدى الدولة، شريف البديوي، في تصريحات صحافية مع بدء عملية الاقتراع، إنه تم فتح اللجان الساعة التاسعة صباح أمس، لاستقبال المواطنين المصريين ممن لهم حق التصويت، مع توفير خيام خارجية مكيفة، وتسهيل وصولهم إلى صناديق الاقتراع، وتستغرق الفترة الزمنية للاقتراع نحو خمس دقائق، منذ وصول من له حق التصويت إلى السفارة وحتى الإدلاء بصوته، وذلك بعد أن يقدم للجنة الانتخابية بطاقة الرقم القومي، أو أصل جواز السفر. وأوضح أن عملية التصويت تستمر حتى التاسعة مساءً، خلال أيام الاقتراع المحددة، مشيراً إلى أنه يحق التصويت لكل مواطن مصري موجود بدولة الإمارات (مقيم أو زائر)، خلال فترة الاقتراع، ويحمل أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر، شريطة أن يكون سارياً من حيث الصلاحية. وأشاد السفير المصري بتعاون السلطات الإماراتية، وتوفير جميع الإمكانات، لتسهيل عمليات الاقتراع في مقار التصويت بأبوظبي ودبي.

وقال البديوي إن السفارة والقنصلية توفران، خلال أيام الاقتراع، فرصة تسجيل أسماء أبناء الجالية، في ما يتعلق بالموقف التجنيدي، وكذلك استخراج بطاقة الرقم القومي، حيث من المقرر قريباً قدوم اللجنة العسكرية لإنهاء الموقف التجنيدي، بالتزامن مع قدوم لجنة الأحوال المدنية لتجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي.

وتابع السفير المصري: «عند تحديد موعد قدوم اللجنتين، سيتم الاتصال بالمصريين الذين قيدوا أسماءهم لإبلاغهم بموعد القدوم إلى السفارة أو القنصلية، لإنجاز المعاملة»، لافتاً إلى أن السفارة تقدم عدداً كبيراً من الخدمات، في مقدمتها تجديد جوازات السفر، وتصريح العمل، والتصديقات، واستخراج شهادات الميلاد والتوكيلات.

عملية التصويت تستمر

حتى التاسعة مساءً،

خلال أيام الاقتراع

المحددة.