الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة وغزة لأيام عدة ويعتقل 12 فلسطينياً

المصدر: رام الله - وكالات

فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي الإغلاق الشامل على الأراضي الفلسطينية، بما يشمل المعابر مع قطاع غزة، أياماً متفرقة عدة، بدءاً من منتصف اليوم.

وسيتم عند منتصف اليوم، وحتى قبيل منتصف 27 أبريل الجاري، فرض الإغلاق على المناطق كافة، بمناسبة «عيد الفصح»، بحسب الجيش الإسرائيلي.

كما ستفرض سلطات الاحتلال إغلاقاً آخر، بدءاً من منتصف ليلة السابع من شهر مايو المقبل وحتى قبيل منتصف التاسع من الشهر ذاته، بسبب إحياء ما يسمى بـ«ذكرى إقامة إسرائيل».

وسيسمح خلال فترة الإغلاق للحالات المرضية المستعجلة بالوصول للمستشفيات، وكذلك تنقل الطواقم الطبية.

على صعيد متصل، اعتقل جيش الاحتلال، فجر أمس، 12 فلسطينياً وأحالهم للتحقيق بتهمة مقاومة الاحتلال ومستوطنيه بالضفة.

من ناحية أخرى، قال المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، أمس، إن المرحلة المقبلة، بعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية الأخيرة، ستشهد نقلة في سبيل ضم المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضاف بيان صادر عن «مدار»، بعد نشره تقريره الاستراتيجي السنوي بعنوان «المشهد الإسرائيلي 2019»: «تركيبة حكومة (بنيامين) نتنياهو الخامسة من المتوقع أن تكون شبيهة إلى حد بعيد بحكومته الرابعة التي شكلها في 2015».