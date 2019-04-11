الترخيص لـ 10 أحزاب سياسية جزائرية جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن الترخيص لـ10 أحزاب سياسية، من أجل عقد مؤتمراتها التأسيسية.

وجاء في بيان وزارة الداخلية، عبر موقعها على موقع «تويتر»، أن القطاع شرع في دراسة ملفات إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية وما بين الولايات. وتخصّ الملفات المعنية استكمال إجراءات الاعتماد والتسجيل، حسب حالة كل حزب وجمعية.

وحسب البيان ذاته، فإنه تتم دعوة مسؤولي تشكيلتين حزبيتين، للتقرب إلى مصالح الوزارة من أجل مرافقتهما. بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية لهما لعقد مؤتمريهما واستكمال إجراءات الاعتماد. كما منحت الوزارة تراخيص لـ22 منظمة أهلية جديدة.