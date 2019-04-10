السيسي: مصر ستظلّ داعمة لجهود التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

المصدر: واشنطن - وام

أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، بـ«العمل العظيم» لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال استقباله في البيت الأبيض للمرة الثانية.

وقال ترامب بحضور السيسي في المكتب البيضاوي «أعتقد أنه يقوم بعمل عظيم». وأضاف «لم تكن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة جيدة كما هي عليه الآن».

وأكد السيسي أن مصر ستظل داعمة لأي جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، استناداً إلى قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية، وحل الدولتين، وما تضمنته المبادرة العربية، على نحو يحفظ الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس المصري، خلال استقباله، أمس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، بمقر إقامته في واشنطن في «بلير هاوس»، إن السلام العادل من شأنه صياغة واقع جديد بمنطقة الشرق الأوسط، يحقق تطلعات شعوبها في الاستقرار والبناء والتنمية والتعايش في أمن وسلام، مشدداً في السياق ذاته على ضرورة تفاعل المجتمع الدولي لإنهاء المعاناة الإنسانية في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما قطاع غزة، وتطرق إلى الجهود المصرية المركزة أخيراً، لاحتواء الأوضاع في غزة، وتخفيف المعاناة عن سكان القطاع، فضلاً عن الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية.

على صعيد متصل، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، وجرى التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، لاسيما تطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسورية واليمن.