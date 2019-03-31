الرئيس التونسي يقدم السيسي في «القمة» ببيت لحافظ إبراهيم

المصدر: تونس - متابعات الإمارات اليوم

قدم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تحية خاصة وتقديما استثنائيا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في دورتها الثلاثين، بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة.

واعتمد الرئيس التونسي، رئيس أعمال القمة العربية، في تحيته على بيت شعر للشاعر المصري حافظ إبراهيم.

وقال السبسي قبل منح السيسي الفرصة لإلقاء كلمة مصر أمام أعمال القمة: «يسعدني أن أقدم أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكني قبل ذلك أود أن أتقدم بتحية إلى الشعب المصري الأبي، واستشهد بالبيت الخالد الذي قاله شاعر النيل حافظ إبراهيم في شعره العظيم وهو يقول «كم ذا يكابد عاشق ويلاقي.. في حب مصر كثيرة العشاق».

تجدر الإشارة إلى أن البيت الذي استشهد به الرئيس التونسي من قصيدة حافظ إبراهيم التي يردد الكثيرون منها البيت الشهير «الأُمُّ مَدرَسَةٌ إِذا أَعدَدتَها.. أَعدَدتَ شَعباً طَيِّبَ الأَعراقِ»

وقد عرف حافظ إبراهيم، باسم شاعر النيل، ولقَّبه الكثيرون بـ«شاعر الشعب»، وكان شعره يُمثّل في مضمونه مرآةً لآلام، ومُعاناة، وآمال الإنسان، والأمّة بأكملها.