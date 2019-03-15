إسرائيل تشن 100 غارة على غزة.. وعباس يندد بالعدوان

المصدر: غزة - متابعات الإمارات اليوم

شن الطيران الإسرائيلي 100 غارة على منشآت لحركة حماس في قطاع غزة في وقت مبكر اليوم بعدما تحدث الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخين من القطاع على مدينة تل أبيب.

وقصف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم قطاع غزة بكثافة، رداً على إطلاق صواريخ من القطاع مساء الخميس تجاه تل أبيب، وشنّ غارات على عشرات المواقع التابعة لحركة حماس، في فصل جديد من التوتر بين الطرفين يأتي في مرحلة حساسة.

وقال الجيش الإسرائيلي أن بين الأهداف موقع تصنيع كبير للصواريخ ومجمّعا تستخدمه حماس لقيادة عملياتها في الضفة الغربية المحتلة الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من غزة.

وأكد مصدر أمني في غزّة أن «الطيران الإسرائيلي الحربي نفذ عشرات الغارات العدوانية استهدفت أكثر من 40 موقعا ومبنى لفصائل المقاومة ومنزلا في رفح ما أسفر عن إصابة مواطن وزوجته بجروح خطرة»، كما أصيبت مواقع تابعة للشرطة البحرية في حماس.

وأشار المصدر الأمني إلى أنّ الضربات تسبّبت بدمار في المواقع المستهدفة و«ألحقت أضرارا في عدد من منازل المواطنين».

وفي رام الله ندد الرئيس الفلسطيني، بـ«تصعيد» إسرائيل على قطاع غزة.

وقال عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إنه «يدين التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ويجري اتصالات مكثفة مع الأطراف كافة ذات العلاقة لوقفه».

من جهتها،حملت حركة حماس في بيان للناطق باسمها فوزي برهوم إسرائيل تبعات التصعيد ونتائجه، معتبرا أنها «تهدف إلى تصدير أزماتها الداخلية وخلط الأوراق وصناعة أزمات جديدة لأهلنا في القطاع».

على صلة أُعلن في قطاع غزة عن تأجيل احتجاجات مسيرات العودة اليوم بشكل استثنائي، حرصا على أبناء الشعب الفلسطيني واستعدادا لمليونية الأرض والعودة في الثلاثين من مارس الحالي«.

وفي واشنطن أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم أنه يؤيد«حق إسرائيل في حماية مواطنيها»بعد قصف عنيف استهدف غزة.